Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (2) - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (2)

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi, Katar, Münih, Güncel, Haberler

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