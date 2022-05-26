Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Haberler

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