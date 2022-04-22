Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moritanya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dolayısıyla yakıt almak için indiği Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug tarafından karşılandı. İki bakan havalimanından görüştü.

AA / Güncel