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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Açık Balkan Girişimi'nin Belgrad Zirvesi'ndeki temasları

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi'nin Belgrad Zirvesi kapsamında Karadağ Başbakanı'nın yanı sıra Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanlarıyla da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi'nin Belgrad Zirvesi kapsamında Karadağ Başbakanı'nın yanı sıra Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanlarıyla da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaptığı görüşmelere ilişkin, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

İlk görüşmesini Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile gerçekleştiren Çavuşoğlu, paylaşımında, "Belgrad'daki günümüze Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüşerek başladık. Balkanlar'ın istikrarı ortak önceliğimiz. Ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüşmesine ilişkin açıklamasında da "Belgrad'da görüştüğümüz Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ekonomik ilişkilerimizi, Ukrayna'daki son durumu ve NATO genişlemesini konuştuk." ifadelerine yer verdi.

Son görüşmesini Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile yapan Çavuşoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği ziyaret ile ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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