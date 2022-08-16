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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meşri ile yaptıkları görüşmede, Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'ya bugüne dek olduğu gibi güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

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