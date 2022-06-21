Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile görüştük. Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. AA / Fuat Kabakcı - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Twitter Libya Güncel Haberler

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