Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, &quot;Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı&quot; toplantısına katıldı - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısına katıldıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen, Bakanlar düzeyindeki Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı (Global Food Security Call to Action) toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen, Bakanlar düzeyindeki Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı (Global Food Security Call to Action) toplantısına katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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