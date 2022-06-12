Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'deki STK temsilcileriyle buluştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile STK temsilcilerinin görüşmesi Girne'deki Beyaz Ev'de gerçekleşti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "#Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı. AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'deki STK temsilcileriyle buluştu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.