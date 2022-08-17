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Çavuşoğlu: "Orta Asya ile bu güçlü bağlarımızı dış politikamızın temel ve stratejik önceliklerden birisi olarak görüyoruz"

Çavuşoğlu: 'Orta Asya ile bu güçlü bağlarımızı dış politikamızın temel ve stratejik önceliklerden birisi olarak görüyoruz'

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

"Kırgızistan'ın da özellikle Türk Devletleri Teşkilatına çok önem verdiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz"

"Orta Asya ile de bu güçlü bağlarımızı dış politikamızın temel ve stratejik önceliklerinde birisi olarak görüyoruz"

AA / Güncel

Güncel Haberler

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