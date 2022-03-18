Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ve Al Sani'nin görüştüğü bildirilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Güncel, Haberler

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