Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Güncel, Haberler

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