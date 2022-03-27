Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi, Münih, Katar, Güncel, Haberler

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