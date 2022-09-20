Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Türkevi'nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel