Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile Türkiye-Japonya ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayi iş birliği konularını görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile Türkiye- Japonya ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayi iş birliği konularını görüştü. Bakan Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun 27 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesinde bulunan Japonya Dışişleri Bakanlığında mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu, Abe'nin ölümü nedeniyle Bakan Hayaşi'ye başsağlığı dileklerini iletti ve Abe'nin başbakanlık görevi sırasında Türkiye-Japonya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı sağladığını vurguladı. 30 dakika süren görüşmede iki bakan, Türkiye-Japonya ticaretinin dengeli hale getirilmesi ve ikili ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra enerji ve savunma sanayi iş birliği konularını ele aldı. Bakanlar, Ukrayna'dan tahıl ihracatı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Japonya Japon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.