Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldi

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldi

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Brüksel, İtalya, Güncel, Haberler

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