Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi...

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik"

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Helikopter İtalya Güncel Haberler

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