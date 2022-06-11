Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi... - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi...
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik"
AA / Muhammet Tarhan - Güncel