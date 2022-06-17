Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan Başbakanı ile ekonomik iş birliğimizi, Ukrayna ve Bosna Hersek'teki son gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık." ifadelerine yer verdi. Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısının ardından Plenkovic ile görüşen Çavuşoğlu, Zagreb temaslarını tamamladı. Çavuşoğlu, Batı Balkanlar'daki temaslarına Bosna Hersek ile devam edecek. AA / Lejla Biogradlija - Güncel Güncel Haberler

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