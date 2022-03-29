Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında) Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı" - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında) Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı"

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında) Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı"

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında) Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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