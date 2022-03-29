Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında) Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı"
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında) Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı"
İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında) Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı"
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
AA / Güncel