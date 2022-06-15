Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Deveci - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Yair Lapid İsrail Politika Güncel Haberler

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