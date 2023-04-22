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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı, Arnavut ve Macar mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı, Arnavut ve Macar mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan İran Güncel Haberler

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