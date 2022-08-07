Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Turan ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bölgedeki son gelişmeler ışığında Irak'ın barış ve istikrarı ile Türkmen kardeşlerimizin huzur ve refahı için atılacak adımları değerlendirdik. Irak Türkmenlerinin her daim yanındayız."
AA / Fuat Kabakcı - Güncel