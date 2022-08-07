Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Turan ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki son gelişmeler ışığında Irak'ın barış ve istikrarı ile Türkmen kardeşlerimizin huzur ve refahı için atılacak adımları değerlendirdik. Irak Türkmenlerinin her daim yanındayız."

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hasan Turan Irak Güncel Haberler

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