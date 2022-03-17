Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır" - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır"

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır"

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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