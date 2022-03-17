Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır"
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Muhammet Tarhan - Güncel