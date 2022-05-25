Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Holokost Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail temasları kapsamında Holokost (Yahudi soykırımı) Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti.

Çavuşoğlu, 15 yıl aradan sonra Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

Batı Kudüs'teki Yad Vaşem'i ziyaret eden Çavuşoğlu, Holokost anıtına çelenk bırakarak müzedeki anı defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, İsrail temasları kapsamında mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün de Filistin'i ziyaret ederek mevkidaşı Riyad el-Maliki ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.