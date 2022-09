Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir"