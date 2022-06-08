Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden... - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden...
AA - Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor"
AA / Güncel