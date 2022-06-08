Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden...

AA - Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor"

AA / Güncel

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