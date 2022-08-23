Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile telefonda görüştü Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'da devam eden orman yangını hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'da devam eden orman yangını hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek, orman yangının söndürülmesi için Türkiye'nin Gürcistan'a vereceği destek hakkında bilgilendirmede bulundu. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Tarhan Mevlüt Çavuşoğlu Gürcistan Güncel Haberler

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