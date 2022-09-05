Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"
Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel