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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını...

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Güncel Haberler

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