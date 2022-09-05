Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını... Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" Güncel Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını... - Haberler

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