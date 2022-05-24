Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Filistin'in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, zor şartlarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Filistin'in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, zor şartlarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını...

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Riyad, Güncel, Haberler

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