Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Heyetler arası toplantı (2) - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Heyetler arası toplantı (2)
AA - Güncel
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Heyetler arası toplantı Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin açıklaması RAMALLAH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.
Heyetler arası toplantı
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin açıklaması RAMALLAH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra heyetler arası toplantıya katıldı.
AA / Güncel