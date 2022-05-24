Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Heyetler arası toplantı (2) - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Heyetler arası toplantı (2)

AA - Güncel
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Heyetler arası toplantı Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin açıklaması RAMALLAH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

Heyetler arası toplantı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin açıklaması RAMALLAH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan daha sonra heyetler arası toplantıya katıldı.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Riyad, Güncel, Haberler

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