Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak. Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

AA / Güncel