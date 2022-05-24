Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak. Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.
AA / Güncel