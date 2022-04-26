Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisine hitap etti - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisine hitap etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisine hitap etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisine hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisine hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun üçüncü durağı olan Ekvador'daki temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Başkent Kito'da Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde genç diplomatlara hitap etti. Çavuşoğlu hitabı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde girişimci ve insani dış politikamızı genç diplomatlara anlattık, sorularını yanıtladık" dedi.

Çavuşoğlu, Ekvador'daki temaslarının ardından Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı ziyaret edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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