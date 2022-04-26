Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'un başkenti Kito'ya geldi. Çavuşoğlu, Ekvador temasları çerçevesinde Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin tarafından karşılanmasının ardından ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel