Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Katarlı ve Meksikalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Katarlı ve Meksikalı mevkidaşlarıyla görüştü

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Katarlı ve Meksikalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında Katarlı ve Meksikalı mevkidaşları ile de görüştüğünü bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Eski Başkanı Wolfgang Ischinger ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile de bir araya geldiğini belirtti.

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sonora, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title