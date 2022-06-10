Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekya'nın Lidove Noviny gazetesinde bir makale kaleme aldı Açıklaması - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Çekya arasında ikili ticaretin 5 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Savunma sanayii, işbirliğimiz için umut verici bir alan. Türk inşaat sektörü de konut ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için Çekya ile birlikte çalışmaya çok istekli." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Çekya'nın Lidove Noviny gazetesinde Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendiren bir makale kaleme aldı.

İki ülke ilişkilerinin önemine değinen Çavuşoğlu, Türkiye ile Çekya arasında diplomatik ilişkilerin 1924'te Mustafa Kemal Atatürk ve Tomas Garrigue Masaryk liderliğinde kurulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Soğuk Savaş sonrası bölgenin çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Ortak çıkarları, paylaştığı değerleri olan iki NATO müttefiki olarak bu zorluklarla mücadelede gelişmiş bir Türkiye-Çekya ilişkisi şarttır. Kovid-19 gibi küresel sorunlar, Suriye'deki kriz ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular iş birliğimizi geliştirmemiz gerektiğini gösteren en yakın örneklerdir." dedi.

Ukrayna'da savaşın başladığı andan itibaren Türkiye'nin siyasi ve insani anlamda önemli katkılar yaptığına da vurgu yapan Çavuşoğlu, "Ayrıca tarafları uygulanabilir bir siyasi çözüm için teşvik ederek diplomasiye alan bırakmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, savaşın uzun sürme riskini de değerlendirerek, "Uzun sürecek bir savaş riskinin Avrupa'nın hatta küresel güvenlik mimarisinin üzerinde zararlı etkileri olabilir. Bu nedenle adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için diplomatik çabalar sürdürülmelidir. Uygulanabilir herhangi bir çözümle Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü korunmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Çekya'nın bu bölgesel ve küresel zorluklar karşısında karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için siyasi iradeye sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda gündelik problemlerden arınmış canlı ikili ilişkilerini her yönde geliştirmeye hazır olduğunu da bildirdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara yaklaşıyoruz. Savunma sanayii, işbirliğimiz için umut verici bir alan. Türk inşaat sektörü de konut ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için Çekya ile birlikte çalışmaya çok istekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya'nın 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralacak olmasına da değinen Çavuşoğlu, "Çekya'nın yaklaşmakta olan AB Dönem Başkanlığı'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecini ilerletmesine yardımcı olacağına eminim. Türkiye, güvenlik, savunma, dış politika, enerji güvenliği, ekonomi ve göç yönetimi açısından AB'ye katkıda bulunmak için iyi bir konumda." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna'dan hızla büyüyen mülteci krizinin göç alanında işbirliğinin önemini bir kez daha hatırlattığına işaret ederek, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki durumu, son 8 yıldır en büyük göçmen nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye'den başka hiçbir ülke daha iyi anlayamaz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin geçen yaz Çekyalı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği 4. ülke olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'nin Çekyalı turistler için ilk sırada yer almasını umduklarını ve Türkiye ve Antalya'nın daha fazla Çekyalıya ev sahipliği yapmayı istediğini kaydetti.

Türkiye ile Çekya'nın Kovid-19 salgının getirdiği zor koşullara rağmen insani temaslarını sürdürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, iki ülkenin gelecek yıllarda çok katmanlı ilişkilerini daha üst seviyelere taşıyacağını, Türkiye'nin bu yönde samimi çabalar göstermeye hazır olduğunu ifade etti.