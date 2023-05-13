Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları hakkında, "Önceden şaibe varmış gibi bir hava estirmek de bu ülkeye haksızlıktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları hakkında, "Önceden şaibe varmış gibi bir hava estirmek de bu ülkeye haksızlıktır. Biz bu seçimlere ne Rusya'nın ne Batı'nın, hiç kimsenin karışmasını istemiyoruz. Karışmaması gerekiyor, karışamaz da zaten. Sonuçta şeffaf olacak, kararı halkımız verecek." dedi.

Çavuşoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye gelen turist sayısında son 3 ayda rekor kırdıklarını ve bunda Antalya'nın çok önemli katkısı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun, seçilmesi halinde " Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılacağını" ifade etmesinin, bunu olumsuz etkilediğini ve turistleri farklı destinasyonlara kaydırdığını söyledi.

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimlere Rusya karışıyor... Böyle bir gözlemim oldu, ondan söyledim." yönünde ifadeler kullandığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Türkiye'de seçimlerin her zaman şeffaf olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Önceden şaibe varmış gibi bir hava estirmek de bu ülkeye haksızlıktır. Biz bu seçimlere ne Rusya'nın ne Batı'nın, hiç kimsenin karışmasını istemiyoruz. Karışmaması gerekiyor, karışamaz da zaten. Sonuçta şeffaf olacak, kararı halkımız verecek." ifadelerini kullandı.

10 Mayıs'ta Moskova'da yapılan Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede atılacak adımlar, göçmenlerin geri gönderilmesi, siyasi süreç ve insani konular üzerine çalışma hususunda mutabık kaldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin topraklarında gözünün olmadığını ancak Suriye'den Türkiye'ye yönelik ciddi tehdit olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Suriye'de kalıcı istikrar olmadan Türkiye'nin buradan çekilmesinin, Suriye'nin sınır bütünlüğü ve Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bunun bir yol haritası çerçevesinde işlenmesi gerektiğine işaret etti.

Yunanistan'la olumlu atmosferin devam etmesi "çok önemli bir mesaj"

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki ülke arasında olumlu atmosfer oluştuğunu belirterek, "Seçim zamanında da bu atmosferin bozulmaması aslında çok önemli bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, oluşan olumlu atmosferin kalıcı olabilmesi için var olan sorunların çözülmesinin zorunluluğuna işaret ederek, bunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir konuşmasında "sadece deniz yetki alanlarını görüşürüz" dediğini kaydeden Çavuşoğlu, Miçotakis'e diğer sorunları yok sayamayacaklarını ve hepsini beraber çözmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, gerginliği artırıcı eylemlerin güven artırıcı adımlarla durdurulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşünün mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Biz artık paramızı istiyoruz. Biz oraya ödediğimiz paranın iade edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun mitinglerde çelik yelek giymesi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptıkları mitinglerde çelik yelek giymelerine ilişkin, "Bunlar ülkenin imajını bozan söylemler ve adımlar. Bunlar duygu sömürüsü yapmak için atılan adımlar. Bunlar son derece yanlıştır. Varsa güvenlikle ilgili bir şüpheniz, devletin polisi var, devletin yargı organı var. Devletin güvenlik güçleri var, devletin istihbaratı var." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, güvenlikle ilgili bir durum söz konusu olduğunda bu durumun titizlikle değerlendirildiğini belirterek, "Varsa ellerinde bir bilgi. Efendim 'öyle hissediyoruz'. Öyle olmaz. 'Bu ülkenin güvenliğinde zafiyet var' demek ülkenin itibarı bakımından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "En güçlü oluğumuz dönemde seçim ortamında neden böyle bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz? Türkiye'nin böyle bir zafiyeti yoktur. Elinizde bir bilgi belge varsa söyleyin." diye konuştu.

"127 ülkeye ziyarette bulundum"

Bakan Çavuşoğlu, bakanlık süresince yaptığı yurt dışı ziyaretlerine ilişkin istatistiklere ilişkin soruya da "Bugüne kadar 703 yurt dışı ziyaretinde bulunmuşum, bunların 140'ı Sayın Cumhurbaşkanımıza, 7'si de başbakanlık döneminde başbakana refakaten olmuştur. 127 farklı ülkeye ziyarette bulundum. Yani dünyadaki ülkelerin 3'te 2'si yaklaşık demektir." yanıtını verdi.

Yurt dışında 3 milyon 165 bin ve yurt içinde de 748 bin 100 kilometre yol kat ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, en çok ziyaret ettiği ülkelerin sırasıyla Belçika, Azerbaycan, ABD ve Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Katar ve Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

Bakanlığı boyunca yaptığı ilginç görüşmelerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da yaptığı baş başa görüşmesine ilişkin bir anekdot paylaştı.

Çavuşoğlu, o görüşmeye ilişkin şöyle dedi:

"Alman Dışişleri Bakanı İstanbul'da baş başa görüşmemizde, önce bizim kıta sahanlığımıza Yunan adalarının girdiğini söyledi. Sonra haritada bunu gösteremeyince bir harita daha çıkardı. Bizim kıta sahanlığımızın ortasında kırmızı bir çizgi var. İşte 'bu tarafı Yunanistan'ın, bu tarafı Türkiye'nin' diye böyle kabul edilemeyecek şekilde söylemesi, sonra da bu konuyu ifade özgürlüğüne getirmesi. O gün o toplantıyı bitirmek istedim. Bir ülkenin dışişleri bakanının gelip de bir haritayla 'burası senin, burası Yunanistan'ın' demesi kabul edilir bir şey değil."