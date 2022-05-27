Çavuşoğlu: Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor - Haberler

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefikiz gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Açıkça konuşmamız lazım bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

"NATO İÇİNDE DAYANIŞMA HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

"VERDİĞİMİZ BELGEYE KARŞI CEVAPLARINI BEKLİYORUZ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel