Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Brezilya) 10 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefledik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile bir araya geldi. İki bakan baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iş birliği anlaşmalarına imza attı. Çavuşoğlu ve França imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel