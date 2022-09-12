Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü'yle Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılan İstanbul Anlaşması'nın uygulanmasını görüştük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Karaca - Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Karadeniz Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title