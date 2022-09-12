Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü'yle Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılan İstanbul Anlaşması'nın uygulanmasını görüştük." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Emre Karaca - Güncel