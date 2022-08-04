Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Guterres'in görüşmesinde Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
AA / Emre Karaca - Güncel