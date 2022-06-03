Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü
AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel