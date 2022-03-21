Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 16. BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak katılmak üzere bulunduğu Abu Dabi'de, mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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