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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında 16'ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitapta bulunması ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi'deyiz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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