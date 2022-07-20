Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Bayramov ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ele alındı.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kafkasya Azerbaycan Güncel Haberler

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