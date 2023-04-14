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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki temaslarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştüklerini kaydederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Avusturya'nın yardımlarından ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

"(İki ülke arasında) Ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, görüşmede Ukrayna, Suriye ve Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldıkları bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Avusturya Twitter Viyana Güncel Haberler

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