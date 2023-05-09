Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke Türkiye'nin, bölgesinin ve uluslararası sistemin güvenlik ve istikrarına en fazla katkı yapacak kilit aktör olduğunu belirterek, bu anlayışla, Türkiye'nin önündeki siyasi engellerin kaldırılarak ilişkilerin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke Türkiye'nin, bölgesinin ve uluslararası sistemin güvenlik ve istikrarına en fazla katkı yapacak kilit aktör olduğunu belirterek, bu anlayışla, Türkiye'nin önündeki siyasi engellerin kaldırılarak ilişkilerin hak ettiği seviyeye getirilmesinin her iki tarafın da çıkarına olacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, 1950'de Schuman Deklarasyonu ile başlayan Avrupa'da barış ve istikrarın korunması çabalarının zaman içinde kapsamlı bütünleşme sürecine dönüşerek bugünkü AB'nin temelini oluşturduğunu aktardı.

Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs'ın, AB'ye resmen aday ülke ilan edildiği 1999'dan bu yana diğer Avrupa halklarıyla birlikte Türkiye'de de "Avrupa Günü" olarak kutlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ukrayna Savaşı'nın ve beraberinde getirdiği enerji güvenliğine tehditler, düzensiz göç, gıda ve tedarik zincirlerindeki istikrarsızlıklar gibi karmaşık sınamaların gölgesinde kutladığımız Avrupa Günü'nde barışın ve huzurun korunması için ortak çabanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Mevcut durum, katılım müzakereleri başta olmak üzere her alanda ilerletilecek Türkiye - AB ilişkilerinin bu sorunların çözümüne sağlayacağı katkıyı stratejik bir bakış açısıyla tekrar ele almayı zorunlu kılmaktadır."

"İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye getirilmesi her iki tarafın da çıkarına olacaktır"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesinin ve uluslararası sistemin güvenlik ve istikrarına yaptığı katkıya işaret ederek, "Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirildiği bu dönemde, NATO müttefiki ve AB'ye aday ülke Türkiye, bölgesinin ve uluslararası sistemin güvenlik ve istikrarına en fazla katkı yapacak kilit bir aktördür. Bu anlayışla, Türkiye'nin önündeki siyasi engellerin kaldırılarak ilişkilerimizin hak ettiği seviyeye getirilmesi her iki tarafın da çıkarına olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın bütünleşme sürecinin yıllar içerisinde birçok sınamadan geçtiğine, kimi zaman ulusal politikalardaki farklılıklara rağmen Birlik düzeyinde ortak bir noktada uzlaşmaya varılabildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "AB, bugün de değişen koşullara ve çok katmanlı sınamalara karşı yeni politika ve anlayışlar geliştirmeye devam etmektedir. Ukrayna Savaşı ile birlikte genişleme politikasının yeniden gündeme alınması bunun son örneğidir. Temel beklentimiz, ülkemizin AB'ye tam üyelik hedefiyle yola çıktığı müzakere sürecinin bazı ulusal politikalar için bir araç haline getirilmeden, adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla tamamlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, birliğin ve beraberliğin öneminin kutlandığı Avrupa Günü vesilesiyle Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından AB'nin Türk halkına karşı sergilediği dayanışma için teşekkür ederek 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutladı.