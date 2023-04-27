Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'Demirtaş'ı çıkartacağız, KHK ile çıkartılan FETÖ ve PKK'lıları geri döndüreceğiz' diyorsunuz. Bu millet buna izin verir mi? İyi niyetle bu ittifakın içerisindeki siyasi parti üyeleri, özellikle CHP'ye gönül vermiş vatanseverler de buna izin vermeyecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'Demirtaş'ı çıkartacağız, KHK ile çıkartılan FETÖ ve Pkk'lıları geri döndüreceğiz' diyorsunuz. Bu millet buna izin verir mi? İyi niyetle bu ittifakın içerisindeki siyasi parti üyeleri, özellikle CHP'ye gönül vermiş vatanseverler de buna izin vermeyecek." dedi.

AK Parti'den Antalya milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, Finike ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'ya 20 senede 145 milyar liralık hizmet getirdiklerini söyledi.

Antalya'dan ilçeye gelen yolu duble yaptıklarını, 4 bin 700 metrekarelik tüneller inşa ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Finike'de adalet binası, hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü binalarını da milletin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Çiftçilerin dertlerini iyi bildiklerini ve bu nedenle tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sini artık devletin ödeyeceğini aktaran Çavuşoğlu, devletin, milleti ile el birliği içerisinde depremin yaralarını sardığını vurguladı.

Cumhuriyet'in yüzüncü yılını tamamladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Cumhuriyet'in ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapmamız lazım. Cumhuriyet'in ilk yüzyılında yaptığımız eserler ortada. 80 yılda yapılanların katbekatını yaptık. Türkiye artık dünyada küresel bir aktördür. Barış, arabuluculuk, insani yardım, savunma sanayisi deyince akla artık Türkiye geliyor. Türk dünyası deyince de önce Türkiye akla geliyor. Türk dünyasını daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı'nın gayesi milletimizin bekasıdır"

Türkiye'nin küresel aktör olmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarları ve hain 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Cumhur İttifakı sayesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın gayesi milletimizin bekasıdır. Birileri FETÖ'ye sözler vermiş, vaatler vermiş. Açıklaması lazım. Ne vaatte bulunduysan açıkla. Nasıl oluyor da KHK ile FETÖ ve PKK ile bağlantılı kişileri döndüreceksiniz? İkisine birden mi söz verdiniz? Bunlar devletin bekası ve milletin güvenliği ile ilgili konularda taviz vermeye başladı. Bu acziyetin sebebi nedir? Buna sizi kim zorladı? Kim emrediyor? Niçin yapıyorsunuz? 'Rusya ile arayı bozacağız' diyorsunuz. Bunun için kime söz verdiniz? Bu millet bağımsız Türkiye için çalışıyor. Siz kime bağlısınız? İpleriniz kimin elinde? Bu millete açık açık konuşun, dürüst ve şeffaf olun. Masanın altında sakladığınız HDP ve PKK sizi yönetiyor. Her gün açıklama yapıyorlar, bir tanesine 'hain' diyemiyorsunuz. 'Demirtaş'ı çıkartacağız, KHK ile çıkartılan FETÖ ve PKK'lıları geri döndüreceğiz' diyorsunuz. Bu millet buna izin verir mi? İyi niyetle bu ittifakın içerisindeki siyasi parti üyeleri, özellikle CHP'ye gönül vermiş vatanseverler de buna izin vermeyecek."

"Masadan kalkan, kaçıp gidenleri zorla niye getirdiler? Kim, nasıl ikna etti?" diye soran Çavuşoğlu, "Güzellikle mi ikna etti zorla mı ikna etti? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Bizim başka partilerle siyasi görüşlerle meselemiz yok. Herkes siyasi parti kurabilir, aday ya da üyesi olabilir. Ama söz konusu devletin ve milletin bekası olunca o zaman söyleyecek sözümüz var. O sözü de millet söyleyecek. 14 Mayıs'ta söyleyecek. Bu işi 14 Mayıs'ta bitiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, bugün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin törenine video konferans ile katılacak. Bir iki gün içerisinde sahaya yine gümbür gümbür dönecek. Sağlığıyla ilgili bazıları, Batı gazeteleri, orada, burada gönlünden geçenleri yazıyorlar, çiziyorlar. Hem de bunu ahlaksızca yapıyorlar. FETÖ'cüler de Cumhurbaşkanımıza ömür biçti. Onlar kendilerini tövbe haşa Allah'ın üzerinde görüyorlar. Bunların sapkınlıkları bu yüzden. Canı veren de alan da Allah'tır. Cumhurbaşkanımızın sağlığı da iyidir. Ben de seçim çalışmaları sırasında üşütmüştüm ve hala düzelmedim. İyileşmeden yine sahaya geldik. Devlet, millet sevdası uğruna gece gündüz çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye olan vatandaşlara rozetlerini taktı.