Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri'ni izledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Serik ilçesine bağlı Kadriye bölgesinde esnafla bir araya geldi.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Çavuşoğlu, çarşı esnafı ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Programına Muratpaşa'dan devam eden Bakan Çavuşoğlu, Saat Kulesi ve çevresindeki Kapalı Yol esnafını ziyaret etti. Esnafın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çavuşoğlu, onlarla sohbet etti.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilen Çavuşoğlu, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleştireceği mitinge davet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muratpaşa Yüzüncü Yıl Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Sporcu Gençlerle Buluşma" programına katılan Çavuşoğlu, genç sporcuların sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında muhtarlarla da bir araya geldi.