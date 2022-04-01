Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya Bilim Merkezi ve BİLİMFEST'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesinin TÜBİTAK iş birliğiyle DokumaPark'ta 12 bin 500 metrekare alan üzerine kurduğu Antalya Bilim Merkezi ile Antalya BİLİMFEST'i ziyaret etti.

Çavuşoğlu, kendisine hediye edilen, üzerinde BİLİMFEST'in logosunun ve kendi isminin yazılı olduğu ceketi giyerek stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Antalya'daki etkinliklere çok fazla katılamadıklarını ya da ertelemek zorunda kaldıklarını ancak bugün öğleden sonrayı Antalya'ya ayırdığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün kendisine Bilim Festivali'ni anlattığını ancak bugün gezme fırsatı bulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Kafamda canlandırdığım bilim merkezinin çok ötesinde, herhalde bugüne kadar gördüğün en iyi bilim merkezi oldu, Türkiye'de. Bugünkü festivalde gördüm ki gençlerimiz özellikle çok ilgi gösteriyor. Milli teknoloji ürünlerimiz burada sergilenmiş. Özellikle savunma sanayii ile ilgili ürünlerimiz burada gençlere uzmanlarımız tarafından anlatılıyor. Çok etkilendim." diye konuştu.

Jandarma ve polis gibi güvenlik birimlerinin de insanların güvenliği için alınan tedbirleri festivalde sergilediklerini anlatan Çavuşoğlu, çok güzel ve yararlı bir etkinlik olduğunu aktardı.

"Benim için farklı bir ortam oldu"

Bilim merkezine de haftada 5 bin öğrencinin geldiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada insanlarımızın, özellikle gençlerimizin hayal ettikleri her alanda, hayal ettiklerini yapma imkanı veriliyor. Bir taraftan tüm teknolojilerle ilgili bilgiler sunuluyor, nasıl çalışıyor, uzay teknolojisinden, rüzgar enerjisinden, hidroya kadar her şey burada anlatılıyor, sonra insanların yapmak istedikleri konularda da imkan sağlanıyor. Hatta bir vizyonu, hayali yoksa onunla ilgili de bilgi veriliyor, yönlendirme yapılıyor. Üniversitelerin, firmaların neler yaptığını görmüş olduk. Benim için de farklı bir ortam oldu. Uzun zamandır hep gece gündüz yoğun ve bazen de stresli işlerle uğraşıyoruz. Görevimiz bizim bu. Ama bugün bu ortamı görünce biraz da dinlenmiş olduk. Gençlerle, hemşehrilerimizle sohbet etme imkanımız oldu. Gurur duydum."

Çavuşoğlu, Tütüncü'ye ve festivale destek veren üniversitelerin rektörleri ile hocalarına da teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu'na, Tütüncü'nün yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.