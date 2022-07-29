DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde saat 18.15'te baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

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'BİZ MECBUR KALDIK RUSYA'DAN S400 SİSTEMİ ALDIK'

Birkaç yıl öncesine kadar İtalya'da SAMP-T sistemini tuttu. Yani biz mecbur kaldık Rusya'dan S400 sistemi aldık. Ona da itiraz ediyorlar. Dolayısıyla iki ülke arasındaki egemen haklarla ilgili bir konu ama ben gerekçesini de açıklıyorum. Bunu Amerika'ya da söylüyoruz. Herkese söylüyoruz. Ama şu anda Rusya'yla herhangi bir dron konusu söz konusu değil. Kaldı ki bu bahsettiğiniz dronu Türkiye Cumhuriyeti Devleti üretmiyor. Bir özel şirketimiz başarılı bir şekilde üretiyor. Tüm dünyada şu anda Bayraktar İHA'ları ve SİHA'ları, şimdi Akıncı da biliyorsunuz çıktı. Biliniyor, isteniyor. Sonuçta yani devletler arasında böyle bir görüşme yok. Şirketten de bize gelen böyle bir şey yok. Şimdi şirkete bir teklif geldiği zaman görüş için şirket bize soruyor. Biz de kendilerine görüşlerimizi söylüyoruz" diye konuştu.