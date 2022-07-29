Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Alman mevkidaşı Baerbock'a) Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Alman mevkidaşı Baerbock'a) Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Alman mevkidaşı Baerbock'a) Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"
AA / Güncel