Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Alman mevkidaşı Baerbock'a) Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Alman mevkidaşı Baerbock'a) Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Alman mevkidaşı Baerbock'a) Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Güncel Haberler

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